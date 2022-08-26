Определены города Подмосковья с наиболее подорожавшей недвижимостью

Города Подмосковья с наиболее подорожавшей недвижимостью бизнес- и комфорт-класса определили эксперты проекта «Заречный квартал» IKON development, сообщает «Лента.ру».

«Наиболее заметный рост цен произошел в городском округе Солнечногорске, где показатель вырос на 55,9 процента, до 206,7 тысячи рублей за квадратный метр. Значительное подорожание также отметили в Наро-Фоминском городском округе и Истре — здесь недвижимость выросла в цене на 43,7 и 31,5 процента соответственно», — говорится в сообщении.

На 22-24 процента поднялась стоимость жилья в Химках, Красногорске и Котельниках. В связи с этим цена за «квадрат» превысила 200 тысяч рублей.

По данным специалистов, из-за подорожания недвижимости в границах МКАД москвичи интересуются ближайшими к городу районами. Повышение спроса и формирует увеличение ставок в предложении.

Ранее были названы округа столицы с максимальным числом сделок в новостройках. Два месяца подряд первое место по числу регистраций договоров долевого участия занимает Западный административный округ.