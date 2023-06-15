11:29, 15 июня 2023
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Горящая маршрутка в Подмосковье попала на видео
Маршрутка загорелась на улице Красная в Люберцах.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Маршрутка загорелась в Люберцах на улице Красная и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы».
По данным источника, возгорание началось под капотом. Это случилось утром в четверг, 15 июня.
Огонь потушили, но автомобиль полностью выгорел. Пострадавших нет.
Ранее последствия возгорания рейсового автобуса в Подмосковье попали на видео.