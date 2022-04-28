Семь горящих во дворе жилого дома в Москве автомобилей попали на видео

На кадрах, выложенных в сеть, запечатлено, что улицу заволокло черным дымом. Рядом с местом пожара стоит специализированная техника с включенными мигалками. По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, во время инцидента сгорело семь автомобилей. При этом человеческих жертв удалось избежать.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. Выясняются причины произошедшего.

Ранее на главной улице Москвы — Тверской — произошел пожар. Кадры с места ЧП попали в сеть.