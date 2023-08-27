Госавтоинспекция Москвы привела аргументы в пользу ношения световозвращателей

Аргументы в пользу ношения световозвращающих элементов (СВЭ) привела столичная Госавтоинспекция.

Пешеходы со световозвращателями стали заметнее более чем в два раза. Например, во время движения с ближним светом фар водитель машины способен заметить человека на дороге на расстоянии до 50 метров. Благодаря СВЭ, дистанция увеличивается до 150-200 метров. Когда автомобилист едет с дальним светом фар, видимость пешеходов со световозвращателями улучшается с 150 метров до 350-400 метров.

В качестве аргумент в ГАИ так же привели и данные статистики. Как оказалось, пешеходы с СВЭ становятся участниками ДТП в шесть-восемь раз реже.

Горожанам рекомендовали размещать элементы на одежде, рюкзаках, колясках, личных вещах, велосипедах, роликах и прочих местах. Главное — прикрепить их со всех сторон (спереди, сзади и с обоих боков).

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