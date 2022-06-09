Стало известно о снижении интереса россиян к доставке готовой еды. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование рынка e-grocery от информационно-консалтингового агентства Infoline.

Речь идет о доставке рационов: компании предлагают своим клиентам питание «под ключ» на определенный период времени — на день, на неделю или на месяц, в зависимости от тарифа.

По информации издания, в первом квартале 2022 года популярность сервисов доставки рационов и наборов для готовки упала на 38,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к закрытию наиболее нерентабельных проектов. От идеи развиваться в сегменте отказались Prime, Juicy-food, Rock'n'raw и другие, а оставшиеся «игроки» предприняли попытки адаптироваться к новым условиям, открывая в том числе проекты в экономсегменте. Непрофильные компании, в числе которых «Яндекс», X5 Group и «Азбука вкуса», начали терять интерес к данному сегменту.

Тенденцию подтвердили и сами сервисы, подчеркнуло издание. Так, в Performance Group основное уменьшение спроса пришлось на март текущего года. В заведующей брендами Level Kitchen, Performance Food и My Food компании произошедшее связали с повышенной тревожностью потребителей и нестабильным курсом рубля.

Снижение продаж также зафиксировали в принадлежащем сети «ВкусВилл проекте «ВкусМил» и «ШефМаркете». В Grow Food, как выяснил «Коммерсантъ», после заметного падения в феврале в марте-апреле спрос вновь сравнялся с показателями годичной давности.

Ранее были названы возможные причины отказа россиян от онлайн-заказов готовой еды из ресторанов. По предположению специалистов, резкое снижение спроса может быть обусловлено пересмотром людьми своих трат из-за экономических трудностей.