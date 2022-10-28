Грабитель избил москвичку на глазах у прохожих и попал на видео

Злоумышленник подошел к женщине, начал требовать у нее деньги и вырывать сумку. Жертва начала сопротивляться и попыталась позвонить в полицию. После этого мужчина несколько раз ударил ее и выхватил сумку.

Увидев наряд полиции, приехавший на вызов, грабитель бросил украденную вещь и скрылся. Подозреваемого задержали на Молдавской улице. Им оказался 38-летний приезжий. Он успел похитить около 25 тысяч рублей и потратить часть украденного.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России («Грабеж»). Известно, что потерпевшая обратилась в медучреждение с множественными ушибами.

Ранее в Москве грабитель ударил женщину в челюсть. Затем он догнал потерпевшую, повалил ее на землю и избил.