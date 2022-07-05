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Крупный град прошел в Подмосковье и попал на видео

Крупный град прошел в Подмосковье и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В сети появилось видео крупного града, выпавшего днем во вторник, 5 июля, в Подмосковье. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Какой град в Подмосковье! Это Клинской район — до Москвы рукой подать», — говорится в сообщении. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как крупный град засыпал крыши одноэтажных зданий и асфальт.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом. С 12:00 и до конца суток во вторник, 5 июля, погода в Москве будет потенциально опасна. Владельцам авто порекомендовали не парковаться у шатких конструкций и деревьев, а также снизить скорость на дорогах. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — объяснили в МЧС.

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