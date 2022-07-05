Крупный град прошел в Подмосковье и попал на видео

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом. С 12:00 и до конца суток во вторник, 5 июля, погода в Москве будет потенциально опасна. Владельцам авто порекомендовали не парковаться у шатких конструкций и деревьев, а также снизить скорость на дорогах. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — объяснили в МЧС.