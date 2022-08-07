Сильный град с дождем попал на видео в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске в воскресенье, 7 августа, прошел сильный град с дождем. Видео непогоды опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видно, что интенсивность осадков весьма высока: град покрыл территорию одного из подмосковных участков. Автор ролика показал масштаб ледяных осадков, оказалось, что выпавшие шарики града достигали размеров человеческого ногтя.

Ранее экстренное оповещение о непогоде разослало МЧС жителям Москвы.