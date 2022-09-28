Москвичам перечислили разрешенные темы для граффити на фасадах столичных зданий

Разрешенные темы для граффити на фасадах столичных зданий назвал москвичам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства», — сказал Бирюков.

Так, в этом году межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала около 70 граффити. Среди них — портреты вратаря Льва Яшина, адмирала Павла Нахимова, ученого Дмитрия Менделеева и граффити, посвященное работе Главного управления МЧС России по Москве. Некоторые трансформаторные подстанции украсили в стиле гжели, хохломы, дымковской росписи.

Бирюков напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Художник должен подготовить дизайн-проект, получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, а затем получить разрешение от Межведомственной комиссии по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и домов в Москве.

Ранее москвичи раскрыли значение знаменитых граффити на улицах столицы. Автор поста поинтересовалась у участников сообщества, что именно означает уличный стрит-арт со словом «ЗАЧЕМ».