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Мужчину с гранатой обезвредили в московской квартире

Мужчину с гранатой обезвредили в московской квартире
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Мужчина с гранатой обезвредили полицей скиев московской квартире, сообщает в четверг, 28 июля, «МВД Медиа».

«В московскую полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что её муж в квартире ломает мебель. Прибывшим стражам правопорядка, мужчина сообщил, что у него имеется граната», — говорится в сообщении.

На место выехали саперы, которые обнаружили и изъяли из кармана его одежды предмет, похожий с гранатой. Кроме того, оперативники нашли в квартире три предмета, конструктивно схожих с пистолетами, три магазина и 83 патрона разного калибра. Результаты исследования показали, что части изъятого, пистолет и 50 патронов изготовлены промышленным способом и пригодны для выстрелов.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Мужчина арестован.

Ранее москвич пригрозил бросить гранату в распивающих на улице алкоголь соседей.

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