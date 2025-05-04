Граждане КНР собрались в центре Москвы ради репетиции парада Победы

Граждане Китая, находящиеся в настоящее время в Москве, собрались в центре города в ожидании репетиции парада Победы. Об этом сообщают «Известия».

Туристы собрались возле ГУМа, пели песни и размахивали государственными флагами Китая. Они рассказали, что стоят с начала дня и пришли для поддержки соотечественников.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности драпировки Мавзолея во время парада Победы 9 мая, учитывая приближающееся 155-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.