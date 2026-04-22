Грибников предупредили об опасных местах в Подмосковье

Сбор грибов на загрязненных территориях в Подмосковье опасен из-за накопления вредных веществ. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Как указали в ведомстве, следует избегать места вблизи дорог, промышленных зон и свалок, поскольку растущие там грибы могут впитывать тяжелые металлы и другие токсичные соединения. Кроме того, грибникам посоветовали внимательно подходить к выбору грибов, так как среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники.

Также, как отметили в Роспотребнадзоре, после сбора грибы следует хранить отдельно от других продуктов, а перед приготовлением тщательно промыть и убрать поврежденные участки. Если после употребления грибов у человека наблюдаются симптомы отравления -- тошнота, рвота, боли в животе, слабость и головокружение -- необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, рассказали в ведомстве.

Ранее жителям Подмосковья раскрыли самые грибные места этой весной. По словам опытного грибника Александра Чуканова, новичкам лучше начинать с Лосино-Петровского и Щелковского округов.