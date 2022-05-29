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Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Предупреждение о порывистом ветре и дожде с грозой разослало МЧС москвичам. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным ведомства, в столице в воскресенье, 29 мая, с полудня и до 20:00 ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение из-за грозы будет действовать в Москве до 19 часов, а в Подмосковье — до 21 часа.

Температура воздуха в течение дня поднимется до 19 градусов тепла.

В Дептрансе столицы водителям порекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать авто вдали от деревьев.

Ранее москвичей предупредили о начале длительного дождливого периода с 26 мая до 4 июня. В Росгидрометцентре обещали, что максимальная скорость ветра в эти дни достигнет 13 метров в секунду.

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