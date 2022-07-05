Москвичам пообещали грозу и град

Грозу, град, аномально высокую температуру и кратковременные дожди пообещали москвичам синоптики Гидрометцентра России во вторник, 5 июля.

Воздух в этот день прогреется до 30-32 градусов тепла, в городе с 10:00 до 18:00 объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ночью температура может опуститься до 18 градусов тепла. Предупреждение о граде и гразе будет действовать с 15:00 до 21:00

Местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве в течение дня составит около 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что жара в Москве пойдет на спад в конце текущей недели. В пятницу и субботу, 8 и 9 июля, температура станет комфортной и составит от 21 до 26 градусов тепла.