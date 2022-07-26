В Подмосковье выявили группу фальшивомонетчиков

Группу фальшивомонетчиков и мини-цех по производству поддельных банкнот выявили в Подмосковье, сообщает «МВД Медиа».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых — женщину и троих мужчин. Установлено, что они входили в группу, двое участников которой ранее уже были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков», — говорится в сообщении.

По данным полиции, на преступную группу вышли после того, как одна из ее участниц расплатилась фальшивой купюрой в 2000 рублей в магазине на Октябрьском проспекте в Люберцах. Экспертиза изъятой оперативниками банкноты подтвердила подделку, что стало поводом для расследования.

При обыске в принадлежащем одному из подозреваемых гаражном боксе были найдены образцы фальшивых денег, контейнеры с красками, специальные фольгированные ленты и четыре принтера.

Следствие считает, что злоумышленники готовили фальшивые двухтысячные банкноты и сбывали их в Московском регионе через тайники-закладки по объявлениям в теневом сегменте интернета.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»). Трое мужчин заключены под стражу, а женщина получила запрет определенных действий. Расследование продолжается, сообщает «МВД Медиа».

Ранее россиянам назвали основные признаки фальшивых денежных купюр. По ее словам, россиянам в первую очередь нужно обратить внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.