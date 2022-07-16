Группа соблюдающих ПДД лошадей в Новой Москве попала на видео
Группа соблюдающих ПДД на территории столичного ЖК лошадей попала на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».
«В ЖК "Рассказово" в Новой Москве замечены четыре лошади, которые спокойно бегут по дороге. Рядом находится контактный зоопарк — предположительно, беглецы оттуда», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что местным жителям удалось загнать животных на собачью площадку для дальнейших разбирательств.
Подписчиков канала лошади впечатлили. «Красиво бегут, их бы на ипподром», «Такие прикольные», — написали они. Один из юзеров обратил внимание на то, что животные соблюдают ПДД.
Ранее баран выбежал на МКАД и попал на видео. На кадрах видно, как парнокопытное бежит перед находящейся в движении машиной.