Город
Сегодня в 19:02
1 мин.

Группа соблюдающих ПДД лошадей в Новой Москве попала на видео

Группа соблюдающих ПДД лошадей в Новой Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Группа соблюдающих ПДД на территории столичного ЖК лошадей попала на видео. Сделанной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

«В ЖК "Рассказово" в Новой Москве замечены четыре лошади, которые спокойно бегут по дороге. Рядом находится контактный зоопарк — предположительно, беглецы оттуда», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что местным жителям удалось загнать животных на собачью площадку для дальнейших разбирательств.

Подписчиков канала лошади впечатлили. «Красиво бегут, их бы на ипподром», «Такие прикольные», — написали они. Один из юзеров обратил внимание на то, что животные соблюдают ПДД.

Ранее баран выбежал на МКАД и попал на видео. На кадрах видно, как парнокопытное бежит перед находящейся в движении машиной.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.