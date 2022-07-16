Группа соблюдающих ПДД лошадей в Новой Москве попала на видео

Подписчиков канала лошади впечатлили. «Красиво бегут, их бы на ипподром», «Такие прикольные», — написали они. Один из юзеров обратил внимание на то, что животные соблюдают ПДД.

Ранее баран выбежал на МКАД и попал на видео. На кадрах видно, как парнокопытное бежит перед находящейся в движении машиной.