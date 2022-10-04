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16:26, 04 октября 2022
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Групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео

Групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Mash»

Групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео, выложенное в Telegram-канале Mash. На кадрах запечатлена потасовка между несколькими мужчинами. Один из участников конфликта оказался на тротуаре, его бьют руками и ногами.

Пострадавший по имени Руслан рассказал Mash, что компания из шестерых человек напала на него за отказ отдать деньги. По его словам, злоумышленники не только избили его ногами, но и ударили бутылкой по голове.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщил, что правоохранители установили личности двух молодых людей и доставили их в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Собеседник агентства уточнил, что в ходе драки один из конфликтующих получил травму головы.

Ранее на видео попала массовая драка с применением ножа в центре Москвы. Пострадавшим оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Его госпитализировали в больницу с ранением живота.

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