Групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео

Пострадавший по имени Руслан рассказал Mash, что компания из шестерых человек напала на него за отказ отдать деньги. По его словам, злоумышленники не только избили его ногами, но и ударили бутылкой по голове.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщил, что правоохранители установили личности двух молодых людей и доставили их в ОМВД для дальнейшего разбирательства. Собеседник агентства уточнил, что в ходе драки один из конфликтующих получил травму головы.

Ранее на видео попала массовая драка с применением ножа в центре Москвы. Пострадавшим оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Его госпитализировали в больницу с ранением живота.