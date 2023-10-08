Опрокинувшийся на МКАД грузовик попал на видео

Грузовой автомобиль перевернулся на проезжей части внешней стороны 83-го километра МКАД. Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По информации ведомства, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он опрокинулся. Подробности произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы столицы.