09:58, 08 октября 2023
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Опрокинувшийся на МКАД грузовик попал на видео
Грузовой автомобиль перевернулся на внешней стороне 83-го километра МКАД.
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Грузовой автомобиль перевернулся на проезжей части внешней стороны 83-го километра МКАД. Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
По информации ведомства, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он опрокинулся. Подробности произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы столицы.
«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — призывает Дептранс.
Ранее восемь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве.