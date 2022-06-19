Жители Подмосковья поспорили из-за неизвестного грызуна во дворе

Снимки неизвестного животного во дворе, попавшие в сеть, заставили поспорить жителей подмосковных Люберец. Фотографии опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте». На фото изображен выглядывающий из норы зверек с большими острыми передними резцами.

«Кто такой? Встретил, чуть не помер от страха», — подписал автор фотографию загадочного грызуна.

Некоторые юзеры предположили, что это может быть крот, землеройка, большая крыса или даже барсук. Однако наибольшее количество подписчиков сообщества посчитали, что на фото изображен слепыш. Эти грызуны могут вредить сельскохозяйственным культурам, повреждать посевы кукурузы, бобовых и древесных растений.

«Это же бублегум», «Это не крот, а слепец. Он покрупнее, похож на морскую свинку, но серый. Зрелище конечно жуткое, глаз нет», «Такого нужно отловить и соседу выпустить», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковной Балашихе крыса вынырнула из унитаза и укусила сидящего на нем девятилетнего ребенка.