Густой туман окутал Москву и попал на видео

Густой туман, окутавший несколько районов Москвы, попал на видео. Сделанной одним из очевидцев записью утром 1 октября поделился Telegram-канал «Москва — новостная».

«Сильный туман можно заметить на юго-западе столицы. Дымка наблюдается на юго-востоке и в центре города», — говорится в сообщении.