09:59, 01 октября 2022
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Густой туман окутал Москву и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва - новостная»
Густой туман, окутавший несколько районов Москвы, попал на видео. Сделанной одним из очевидцев записью утром 1 октября поделился Telegram-канал «Москва — новостная».
«Сильный туман можно заметить на юго-западе столицы. Дымка наблюдается на юго-востоке и в центре города», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, облачная погода в столице сохранится в течение всей недели. В субботу в городе ожидается 15-17 градусов тепла с небольшими осадками, в воскресенье — 12-14 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели.