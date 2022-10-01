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09:59, 01 октября 2022
1 мин.

Густой туман окутал Москву и попал на видео

Густой туман окутал Москву и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва - новостная»

Густой туман, окутавший несколько районов Москвы, попал на видео. Сделанной одним из очевидцев записью утром 1 октября поделился Telegram-канал «Москва — новостная».

«Сильный туман можно заметить на юго-западе столицы. Дымка наблюдается на юго-востоке и в центре города», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, облачная погода в столице сохранится в течение всей недели. В субботу в городе ожидается 15-17 градусов тепла с небольшими осадками, в воскресенье — 12-14 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели.

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