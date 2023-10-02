Густой туман в Подмосковье попал на видео, опубликованное в Telegram-канале РИА Новости.

Туман окутал подмосковную деревню Путилково утром в понедельник, 2 октября. На видео, снятом местным жителем из окна многоэтажки, из-за пелены с трудом можно рассмотреть рядом стоящие дома. Хорошо видно только освещенную фонарями автомобильную парковку.

Ранее синоптик спрогнозировала москвичам погоду на первую неделю октября.