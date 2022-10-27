Москвич уговорил подростка украсть у родителей миллионы рублей и сбежать с ним

Более трех миллионов рублей украл у родителей московский подросток, поддавшись на уговоры своего взрослого знакомого, и сбежал с ним из города. Черемушкинский районный суд приговорил 30-летнего подстрекателя Никиту Босоногова к шести годам заключения в колонии строгого режима, сообщает в четверг, 27 октября, прокуратура Москвы.

«Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста") и пунктом "б" части 4 статьи 158 ("Кража, в особо крупном размере")», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в начале марта 2021 года Босоногов уговорил 13-летнего подростка украсть деньги у родителей, пообещав часть добычи. Через месяц мальчик вынес из квартиры принадлежащие отцу 3 миллиона рублей, а также снял 100 тысяч рублей с его банковского счёта.

Деньги подросток передал Босоногову и сбежал с ним из города. Родители заявили о пропаже ребенка в полицию. В результате беглецов нашли и задержали в Свердловской области.

Ранее сообщалось о похищении у женщины ребенка родственниками ее бывшего мужа. 15-летнего подростка нашли в городе Пущино Московской области.