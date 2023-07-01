Жительницы Подмосковья вспомнили игру детства и попали на видео
Жительницы Подмосковья сыграли в «резиночку».
Жительницы Подмосковья вспомнили игру детства и попали на видео, опубликованное в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».
«От этого видео может свести олдскулы. В парке "Пехорка" девушки вспомнили игру детства», — подписали ролик администраторы сообщества.
В ролике две женщины стоят напротив друг друга, натянув на щиколотки резинку. Такое расположение означает первый уровень сложности. В центре третья жительница Подмосковья прыгает по правилам.
«Наши резиночки. Во всех дворах прыгали. Здорово было. Надо возрождать», «Класс, просто супер. Я считаю не только это надо возобновить, а побольше детям показывать игры нашего детства, вышибалы, классики, бадминтон», «Обожала. Постоянно с девчонками прыгали. Особенно было сложно самый низ почти у асфальта и верх чуть ли не на уровне бедра», «Классная игра», «Я помню девчонки поднимали выше резинку, четыре уровня надо было пройти», — написали пользователи сети.
Ранее пользователи сети назвали лучшую игру советского детства.