Объявление о продаже игрушки из IKEA за миллион рублей появилось в Подмосковье

Житель подмосковного Красногорска решил продать акулу из IKEA за миллион рублей. Лот появилось на популярном сайте объявлений.

«Игрушка в хорошем состоянии», — сказано в комментарии к объявлению.

По информации продавца, длина плюшевой акулы составляет 80 сантиметров. Он заявил, что готов торговаться, однако сумму, которую готов уступить, не назвал.

Ранее пакет из «Макдоналдса» выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей в Москве.