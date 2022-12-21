Игрушки Хаги Ваги оказались токсичными для детской кожи

Большинство плюшевых игрушек Хаги Ваги (зубастый персонаж хоррор-игры, прим. «Мосленты») оказались токсичными для детской кожи. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной результатам исследования мягконабивных игрушек, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

«Прежде всего обращает на себя внимание содержание фенола — это 89 процентов исследованных образцов. Это путь к аллергии, к раздражению кожи и, в зависимости от того, спит ребенок с ней или не спит, может вызвать отравление. Как следствие — превышение по показателю индекса токсичности», — предупредила эксперт.

Кроме того, ни одна из исследованных игрушек не соответствовала требованиям законодательства. У 67 процентов отобранных товаров данной модели отсутствовала какая-либо информация и сертификат соответствия, продолжила она.

Саратцева сообщила, что Роскачество вынесло эту проблему на государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с целью ужесточить требования к маркировке.

Она также отметила, что проведенная психолого-педагогическая экспертиза показала: такие игрушки пользуются популярностью в основном у дошкольников и младших школьников. Подавляющее большинство детей не боятся образа Хаги Ваги и не ведут себя агрессивно, взаимодействуя с такими игрушками.

Ранее священник Николай Бабкин раскритиковал страшные игрушки типа Хаги Ваги.