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IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России

IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России
Фото: Reuters

Шведский мебельный бренд IKEA до августа 2022 года продлила выплату зарплаты 15 тысячам сотрудников в России. Об этом заявил собственник магазинов Толга Онку. Его слова приводит «Газета.ru».

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — заявил Онку. Он также отметил, что компания будет следить за тем, как будут развиваться события. Кроме сотрудников магазинов IKEA, у компании также есть еще 2500 рабочих на трех заводах по производству мебели, расположенных в России.

Ранее стало известно, что шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в России до 31 августа.

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