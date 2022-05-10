IKEA продлила выплату зарплат своим сотрудникам в России

Шведский мебельный бренд IKEA до августа 2022 года продлила выплату зарплаты 15 тысячам сотрудников в России. Об этом заявил собственник магазинов Толга Онку. Его слова приводит «Газета.ru».

«Нам удалось продлить это до шести месяцев», — заявил Онку. Он также отметил, что компания будет следить за тем, как будут развиваться события. Кроме сотрудников магазинов IKEA, у компании также есть еще 2500 рабочих на трех заводах по производству мебели, расположенных в России.

Ранее стало известно, что шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в России до 31 августа.