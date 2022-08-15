IKEA завершит распродажу своих товаров

Интернет-магазин IKEA сообщил о завершении распродажи своих товаров в России в понедельник вечером, 15 августа.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины IKEA остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — говорится в сообщении.

Компания обязутеся выдать или доставить в течение августа и сентября все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж.

Ранее стало известно, что товары IKEA появились в продаже на популярном маркетплейсе.