IKEA высказалась о возможности возвращения в Россию

Представители торгово-розничной сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA рассказали «Мосленте», что отрицают возможность возвращения в Россию. Ранее некоторые СМИ сообщали, что компания нашла пять кандидатов на покупку своих активов в стране.

«Решение о прекращении производства и продаже четырех заводов все еще остается в силе. IKEA Industry не возобновит производство мебели ни в одном из производственных подразделений в России. Процесс продажи промышленных единиц IKEA идет по плану. Он управляется компанией-владельцем IKEA Industry в Швеции», — сообщили в пресс-службе компании.

В IKEA также добавили, что сейчас компания приглашает участников торгов на сайты с целью показать технологии и оборудование.

После ухода компании IKEA из страны россияне начали активно скупать товары шведского ретейлера, а также их аналоги на маркетплейсах.