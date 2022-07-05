IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи

Сеть магазинов IKEA объяснила сбой, случившийся на сайте после начала анонсированной распродажи. Ответ компании появился в группе «ИКЕА Россия» во «ВКонтакте».

«Мы ожидаем открытие продаж сегодня, ведутся подготовительные работы. О старте будет сообщено на сайте, следите за обновлениями», — сообщила IKEA в переписке с покупательницей.

Во вторник, 5 июля, на сайте IKEA произошел крупный сбой. «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — выдает интернет-магазин предупреждение при попытке загрузки товара в корзину. В указанный день компания анонсировала открытие онлайн-распродажи с доставкой и самовывозом в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах, где есть магазины сети.