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IKEA приостановила онлайн-распродажу в России

IKEA приостановила онлайн-распродажу в России
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила онлайн-распродажу в России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в сообщении на сайте магазина.

Ранее IKEA предложила россиянам вариант оформления заказа. Для приобретения товара желающим следовало перейти на страницу формы, заполнить обязательные поля с указанием артикула, выбрать способ доставки и дождаться звонка оператора.

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