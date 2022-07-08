Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA приостановила онлайн-распродажу в России. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в сообщении на сайте магазина.

Ранее IKEA предложила россиянам вариант оформления заказа. Для приобретения товара желающим следовало перейти на страницу формы, заполнить обязательные поля с указанием артикула, выбрать способ доставки и дождаться звонка оператора.