IKEA убрала ограничение на покупки на сайте

Ограничение на время пребывания на сайте убрала сеть IKEA. Сейчас на странице интернет-магазина компании указано, что покупки можно делать дольше 15 минут.

«У вас достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершить покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — написано на портале IKEA.

Ранее на сайте российского отделения компании запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Клиентов попросили не обновлять страницу загрузки, чтобы не оказаться в конце листа ожидания.