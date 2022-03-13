Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев

Названы самые часто выбираемые для московских младенцев в 2021 году имена киногероев. Рейтинг составили сотрудники киноканала Cinema, заручившись помощью пресс-службы столичного Управления ЗАГС.

В ходе составления «Индекса новорожденных» был проанализирован список редких имен, которые родители выбирали для своих детей. Их сравнили их с именами персонажей популярных фильмов и сериалов.

Выяснилось, что люди по-прежнему любят юного волшебника Гарри Поттера, все чаще называют детей именами супергероев вселенных Marvel и DC Comics, а также выбирают имена персонажей сериалов, аниме и полнометражных мультфильмов.

К примеру, 212 появившихся на свет в столице мальчиков получили имя Лука. Это произошло после выхода на большие экраны одноименного анимационного фильма.

Имена персонажей одной из самых ожидаемых в 2021 году картин «Дюна» также встретились в списке имен московских младенцев. Так, три девочки получили имя Джессика — так же зовут одну из ключевых героинь фантастического фильма. Имена актеров, сыгравших в «Дюне», тоже не остались незамеченными. Одного ребенка назвали Тимоти — по имени исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.

Создатели рейтинга уточнили, что провели столь кропотливую работу с целью определить популярность кинопроектов и конкретных киногероев. «Индекс новорожденных» будет обновляться несколько раз в год, чтобы увидеть динамику и зафиксировать, кто сохраняет популярность у родителей дольше всех.

Ранее столичный ЗАГС раскрыл самые необычные имена новорожденных москвичей.