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Популярный импортер алкоголя снизит цены из-за укрепления рубля

Популярный импортер алкоголя снизит цены из-за укрепления рубля
Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Популярный российский импортер спиртного, а также дистрибьютор и ретейлер с собственной сетью магазинов и винотек Simple планирует снизить цены на алкоголь из-за укрепления рубля. Сообщение компании цитирует ТАСС.

«В связи с текущим укреплением национальной валюты группа компаний Simple сообщает о снижении цен на большую часть ассортимента в среднем на 10-15 процентов с 1 апреля 2022 года», — заявило руководство.

Ранее ЦУМ и сеть по продаже электроники «Ситилинк» также снизили цены из-за изменения курса валюты в лучшую сторону. Ассортимент центрального универмага подешевел на 20 процентов, в «Ситилинке» снизилась стоимость некоторых моделей ноутбуков.

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