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03:31, 30 октября 2022
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Названо имя первого телефонного абонента в Москве

Названо имя первого телефонного абонента в Москве
Фото: Семехин Анатолий / ТАСС

Имя первого телефонного абонента в столице назвали в Telegram-канале «История Москвы».

«Первый московский абонент появился в 1882 году. Им оказался чаеторговец и предприниматель Константин Попов», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, именно он установил первую телефонную станцию в городе, рассчитанную на 800 номеров. Она располагалась на крыше пассажа Попова, по адресу Кузнецкий мост, 12.

Ранее была опубликована история первой автоматической телефонной станции в Москве. Она была закрыта в 1998 году.

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