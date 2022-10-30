Названо имя первого телефонного абонента в Москве

Имя первого телефонного абонента в столице назвали в Telegram-канале «История Москвы».

«Первый московский абонент появился в 1882 году. Им оказался чаеторговец и предприниматель Константин Попов», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, именно он установил первую телефонную станцию в городе, рассчитанную на 800 номеров. Она располагалась на крыше пассажа Попова, по адресу Кузнецкий мост, 12.

Ранее была опубликована история первой автоматической телефонной станции в Москве. Она была закрыта в 1998 году.