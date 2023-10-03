В Подмосковье похитили 24 тонны индийского чая

Жителя Подмосковья арестовали за помощь знакомому в похищении индийского чая. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Генеральный директор коммерческой организации обратился в полицию из-за похищения у него 24 тонн индийского чая. Ущерб составил более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что товар грузоперевозчик должен был транспортировать из Новороссийска в Подольск. В пути водителю позвонил неизвестный и, представившись заказчиком, попросил доставить чай в Дзержинск, где его перегрузили в другой автомобиль и увезли в Екатеринбург.

Во время перегрузки товара на месте присутствовал уроженец Алтайского края, временно проживающий в Одинцово. По его словам, проконтролировать процесс его попросил знакомый, заплатив 200 тысяч рублей. Он арестован. Расследование продолжается.

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