В Подмосковье поджог иномарки попал на видео

В Подмосковье поджог иномарки горючей смесью попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Злоумышленники в ночное время, находясь возле одного из домов на улице Центральной в Бронницах, облили горючей смесью припаркованный автомобиль местного жителя, подожгли его и скрылись. В результате пожара транспортное средство полностью выгорело. Также частично обгорела одна рядом стоящая иномарка», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По кадрам с камеры видеонаблюдения полицейские установили, а затем задержали подозреваемых — двоих молодых людей 18 и 19 лет. Пока они находятся под домашним арестом.

Ранее поджог дорогой иномарки в Москве попал на видео. Поджигателем оказался 66-летний житель Московской области.