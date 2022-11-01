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09:47, 01 ноября 2022
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В Подмосковье поджог иномарки попал на видео

В Подмосковье поджог иномарки попал на видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области / МВД Медиа

В Подмосковье поджог иномарки горючей смесью попал на видео, опубликованное «МВД Медиа».

«Злоумышленники в ночное время, находясь возле одного из домов на улице Центральной в Бронницах, облили горючей смесью припаркованный автомобиль местного жителя, подожгли его и скрылись. В результате пожара транспортное средство полностью выгорело. Также частично обгорела одна рядом стоящая иномарка», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). По кадрам с камеры видеонаблюдения полицейские установили, а затем задержали подозреваемых — двоих молодых людей 18 и 19 лет. Пока они находятся под домашним арестом.

Ранее поджог дорогой иномарки в Москве попал на видео. Поджигателем оказался 66-летний житель Московской области.

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