Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали в Москве

Разыскиваемого Интерполом за тяжкое преступление британца Дина Джона Майкла Стендли задержали в Москве, сообщает Baza.

По информации канала, иностранца остановили для проверки документов на Варшавском шоссе. Правоохранители выяснили, что в 2020 году гражданин Великобритании получил вид на жительство в России и что сейчас он находится в международном розыске.

Совершенное мужчиной преступление связано с угрозой жизни и здоровью другого человека. Инициатором розыска стала Мальта, запросившая для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Что именно совершил британец, не сообщается.

Ранее в Москве задержали находившегося в международном розыске мошенника из Таджикистана.