Двух иностранцев осудили в Москве за попавшее на видео избиение полицейских
Двух иностранцев осудили за попавшее на видео избиение полицейского в московском метро, сообщает в Telegram-канале Прокуратура Москвы.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Умара Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Саидакрама Хамроева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», — говорится в сообщении.
По данным следствия и суда, февральский инцидент с участием граждан Таджикистана на станции метро «Тульская» произошел, когда Хамроев отказался проследовать в комнату полиции для установления личности. Он стал отмахиваться, а его товарищ ударил одного полицейского ногой в туловище, а второго — несколько раз рукой в голову.
Ранее массовая драка из-за припаркованной машины попала на видео в Подмосковье. Водитель автомобиля Matiz задел припаркованную машину и попытался сбежать. Однако его догнали очевидцы происшествия.