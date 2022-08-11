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Двух иностранцев осудили в Москве за попавшее на видео избиение полицейских

Двух иностранцев осудили в Москве за попавшее на видео избиение полицейских
Кадр: Telegram-канал «Известия»

Двух иностранцев осудили за попавшее на видео избиение полицейского в московском метро, сообщает в Telegram-канале Прокуратура Москвы.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Умара Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Саидакрама Хамроева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")», — говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, февральский инцидент с участием граждан Таджикистана на станции метро «Тульская» произошел, когда Хамроев отказался проследовать в комнату полиции для установления личности. Он стал отмахиваться, а его товарищ ударил одного полицейского ногой в туловище, а второго — несколько раз рукой в голову.

Ранее массовая драка из-за припаркованной машины попала на видео в Подмосковье. Водитель автомобиля Matiz задел припаркованную машину и попытался сбежать. Однако его догнали очевидцы происшествия.

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