Двух иностранцев осудили в Москве за попавшее на видео избиение полицейских

По данным следствия и суда, февральский инцидент с участием граждан Таджикистана на станции метро «Тульская» произошел, когда Хамроев отказался проследовать в комнату полиции для установления личности. Он стал отмахиваться, а его товарищ ударил одного полицейского ногой в туловище, а второго — несколько раз рукой в голову.

Ранее массовая драка из-за припаркованной машины попала на видео в Подмосковье. Водитель автомобиля Matiz задел припаркованную машину и попытался сбежать. Однако его догнали очевидцы происшествия.