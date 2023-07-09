Инсталляции в форме сердца разместили на шести станциях московского метро

Инсталляции «сеМья» в форме сердца разместили на шести станциях столичного метро, букву «М» на их входах оформили в виде слова «семья». Об этом «Мосленте» сообщили в Дептрансе Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности инсталляции появились на следующих центральных станциях: «Трубная» (выход 2), «Пушкинская» (выход 4), «Третьяковская» (выход 2), «Китай-город» (выход 9), «Красные ворота» (выход 1) и «Павелецкая» (выход 2).

Кроме того, в честь Дня Московского транспорта тематические инсталляции «Два сердца столицы» установили на «Площади Революции» (выход 10), «Октябрьской» (выход 3), «Проспекте Мира» (выход 1), «Таганской» (выход 2), «Баррикадной» (выход 2), «Чистых прудах» (выход 2), «Парке Культуры» (выход 1) и «Улицае 1905 года» (выход 1). У жителей и гостей столицы появилась возможность сделать красивые фотографии в вестибюлях этих станций.

Ранее столичный Дептранс перечислил плюсы инновационных поездов в московском метро. По сообщению ведомства, поезда «Москва-2020» в метро отличаются низким уровнем шума, который стал меньше на 15 процентов, большей вместимостью и эргономичным дизайном салона. Кроме того, ширина перехода между вагонами увеличилась до 1,6 метра, двери стали шире на 15 процентов, чем у «Москвы», и на 28 процентов по сравнению с «Русичем», появилось 368 USB-разъемов.