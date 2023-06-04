Интенсивный пожар на юго-востоке Москвы попал на видео

Интенсивный пожар на Грайвороновской улице в столице попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Возгорание произошло в складском помещении и привело к частичному обрушению ангара на площади в 50 квадратных метров, рассказывает источник.

«В 02:01 воскресенья, 4 июня, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Грайвороновская, дом 5, строение 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара и частично кровли соседнего складского здания», — сообщают в столичном Главке МЧС.