Интенсивный пожар на юго-востоке Москвы попал на видео
Пожар площадью в 315 квадратных метров на Грайвороновской улице в Москве попал на видео.
Интенсивный пожар на Грайвороновской улице в столице попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком». Возгорание произошло в складском помещении и привело к частичному обрушению ангара на площади в 50 квадратных метров, рассказывает источник.
«В 02:01 воскресенья, 4 июня, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Грайвороновская, дом 5, строение 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено возгорание одноэтажного складского ангара и частично кровли соседнего складского здания», — сообщают в столичном Главке МЧС.
Для тушения на место пожара было направлено более 50 человек личного состава и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве. Общая площадь пожара составила 315 квадратных метров, его удалось потушить спустя полтора часа. Сведений о пострадавших нет.
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