Названо безопасное время использования интерактивных досок на уроках

Роспотребнадзор в своем Telegram-канале назвал безопасное время использования интерактивных досок на уроках в школе.

По санитарным правилам, с первого по третий класс продолжительность применения интерактивной доски на одном уроке должна составлять не более 20 минут, в четвертом классе — не более 30 минут.

Суммарно в день для детей с 1-го по 3-й класс этот показатель не должен превышать 80 минут, для 4-х классов — 90 минут, а для 10-11-х — не более 120 минут.

«Если родитель считает, что уровень пребывания за электронным средством обучения превышает допустимый показатель, то первым делом нужно обратиться к учителю. Если не получили обратной связи — к директору», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что детям важно проводить ежедневную гимнастику для глаз, обустроить удобное рабочее место, а освещение сделать левосторонним. При этом расстояние от монитора до органа зрения должно быть не менее 70 сантиметров, а от рабочей поверхности до глаз не менее 25 сантиметров.

Ранее были названы главные правила обустройства рабочего места школьника.