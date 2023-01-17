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02:34, 17 января 2023
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Москвичи стали терять интерес к ипотеке

Москвичи стали терять интерес к ипотеке
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Москвичи стали терять интерес к ипотеке, по итогам 2022 года спрос на нее упал на 7,2 процента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Garnet.

Самый высокий спрос на ипотеку в столице был зафиксирован в августе 20200-го года, когда количество запросов оказалось на 30,8 процента выше среднемесячного результата за этот год.

В декабре этот показатель снизился на восемь процентов по сравнению с ноябрем и на 24,6 процента по сравнению с последним месяцем 2021-го года. При этом спрос на ипотеки в четвертом квартале прошлого года упал на 30,8 процента.

Ранее были определены районы Москвы с максимально подорожавшим жильем.

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