Москвичка рассказала об интернациональном населении района Некрасовка

Биохимик, научный сотрудник лаборатории, кандидат медицинских наук Елена Астахова живет в самом отдаленном от центра «спальнике» столицы — Некрасовке — три года. В беседе с «Мослентой» она призналась: ее изначальной целью была покупка квартиры с московской пропиской, а влезать в ипотеку при этом не хотелось. По совету риелтора она и выбрала Некрасовку. 37-летняя женщина рассказала о том, как ей повезло с видами из окна, а также об интернациональном населении района.

«Ремонт в квартире я не делала — какой мне ее отдали, в такой и живу... Люблю по вечерам смотреть в окна на огни, на Комсомольский проспект, на храм — это очень красиво!» — поделилась Астахова.

Она отметила, что местами в Некрасовке и округе довольно много приезжих из Средней Азии. «На Рождественской у нас соседний дом, 31-й, — там они компаниями ходят. А чуть подальше, в Марусино и Люберцах, много африканцев живет. Так что у нас тут местами интернационал», — поделилась собеседница «Мосленты».

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