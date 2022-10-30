Названы опасные последствия недостатка йода в организме

Недостаток йода в организме может привести к заболеваниям щитовидной железы. Опасные последствия йододефицита «Москве 24» назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова.

«Страдает щитовидная железа, потому что йод — обязательный структурный компонент ее гормонов. При тяжелом дефиците развивается гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы», — сказала врач и отметила, что в России преобладает легкий и умеренный йододефицит, который также опасен.

Специалист объяснила, что щитовидная железа преодолевает нехватку йода путем диффузного (равномерного) разрастания, которое более характерно для молодого возраста или узлового (неравномерного) разрастания, больше проявляющее в старшем возрасте. Оба этих явления называются зобом и представляют собой опухолевидное увеличение железы, что впоследствии может доставлять серьезный дискомфорт при дыхании и глотании.

Кроме того, зоб может приводить к бесконтрольной продукции гормонов, что впоследствии приводит к учащенному сердцебиению, повышенной потливости и перепадам настроения.

Ранее доктор Павлова назвала симптомы опасного заболевания щитовидной железы.