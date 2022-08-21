Названы сроки исчезновения запаха гари в Москве

Запах гари в Москве должен исчезнуть к пятнице из-за холодного атмосферного фронта. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу холодный фронт, он должен повернуть все потоки на запад и северо-запад, то есть с точностью до наоборот, на 180 градусов. Посвежеет, и ветер пойдет в совершенно другую сторону», — заявил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 августа, концентрация загрязняющих веществ в воздухе достигла максимума в Москве.