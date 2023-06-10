19:01, 10 июня 2023
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Москвичей предупредили об опасности испанских слизней
Биолог Марьинский заявил, что испанские слизни могут быть переносчиками паразитов.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Об опасности испанских слизней, которых все чаще можно заметить на территории столичного региона, москвичей в беседе с KP.RU предупредил научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.
По словам специалиста, слизни отличаются ярким окрасом и наличием так называемых рожек. Моллюск не вырабатывает яд и не может укусить, однако может переносить в себе паразитов, предупредил Марьинский. Биолог отметил, что потрогав слизня голыми руками возрастает риск заразится глистами.
Ранее иммунолог предупредил о смертельно опасных инфекциях в огороде.