Москвичей предупредили об опасности испанских слизней

Об опасности испанских слизней, которых все чаще можно заметить на территории столичного региона, москвичей в беседе с KP.RU предупредил научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский.

По словам специалиста, слизни отличаются ярким окрасом и наличием так называемых рожек. Моллюск не вырабатывает яд и не может укусить, однако может переносить в себе паразитов, предупредил Марьинский. Биолог отметил, что потрогав слизня голыми руками возрастает риск заразится глистами.

Ранее иммунолог предупредил о смертельно опасных инфекциях в огороде.