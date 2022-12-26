Исполнитель резонансного убийства вора в законе получил срок в Москве

В Москве суд вынес приговор исполнителю резонансного убийства московского вора в законе Альберта Гейдарова (Алик Рыжий) в одном из столичных фитнес-клубов. Как сообщает прокуратура Москвы, 38-летний Матлаб Султанов получил 16 лет колонии строгого режима.

«Днем 12 апреля 2021 года Султанов пришел в тренажерный зал спортивного клуба и, подойдя к Гейдарову на близкое расстояние, произвел не менее пяти прицельных выстрелов из пистолета "Glock" в область головы и шеи Гейдарова. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте», — говорится в пресс-релизе по приговору суда.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, Султанов по поддельному паспорту заранее снял квартиру для слежки за жертвой и купил абонемент в фитнес-клуб. Имя заказчика в пресс-релизе не называется. Прокуратура сообщает, что он опасался передела сфер влияния в оптовой торговле продуктовыми и промышленными товарами после выхода Альберта Гейдарова из мест заключения в 2020 году. И заказал устранение конкурента.

Альберт Гейдаров был застрелен в фитнес-комплексе ЖК «Алые Паруса» 12 апреля 2021 года.