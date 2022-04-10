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Исторический музей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Исторический музей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Более 60 человек эвакуировали из Исторического музея, который находится на Красной площади, после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, об угрозе взрыва в здании сообщил неизвестный. После этого для обследования музея на место прибыли правоохранительные органы и кинологи.

В феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» московского аэропорта Шереметьево.

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