Исторический музей эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

Более 60 человек эвакуировали из Исторического музея, который находится на Красной площади, после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, об угрозе взрыва в здании сообщил неизвестный. После этого для обследования музея на место прибыли правоохранительные органы и кинологи.

В феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» московского аэропорта Шереметьево.