Исторический рекорд по продаже апартаментов зафиксировали в Москве

Исторический рекорд по продаже первичных апартаментов в Москве зафиксировали аналитики риелторской компании «Бон Тон». Их подсчетами делится РБК.

В августе 2023 года было зарегистрировано 977 фактов продажи апартаментов в столице, что на 95 процентов превышает показатель июля и в три раза больше показателя августа-2022.

Доля продаж апартаментов комфорт-класса в прошедшем месяце составила 49,9 процента, бизнес-класса — 47,2 процента, премиум-класса — 2,5 процента.

Небывалый рост продаж апартаментов стал ожидаемым результатом усилий застройщиков в последние месяцы, отмечает гендиректор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

«Здесь и внедрение ипотечных программ, и многочисленные скидки, и программы рассрочки», — уточнила она.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды «однушки» в Москве.