Раскрыта история дома в виде буквы «С» в Москве

В 1980-х годах здание больницы было доведено до высоты в шесть этажей, секции были внешне отделаны панелями, но основные работы так и не были завершены. К концу 80-х заброшенное здание начало медленно разрушаться. В 2020 году СМИ писали, что его планируют снести и построить на его месте жилой комплекс, однако пока этого не случилось. В наши дни место особенно полюбилось страйкболистам, художникам-граффитчикам и бездомным.

«Мрачное место, но спасибо, что сообщили. В тех местах была, но про него почему-то не знала. Надо сходить», «А представляете, каково было бы этим детям: целыми днями смотреть через окно в замкнутый круглый двор?», «Судя по фото, со временем все поглощает лес. Удивительно. Если не мешать, то лет так через 500 и делать ничего не надо будет. Будет приятный холм полукругом», — прокомментировали юзеры.

Ранее историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказал о тайнах еще одного исторического здания — гостиницы «Советской» на Ленинградском проспекте.